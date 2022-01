Calcio femminile, UFFICIALE: il Verona compra… Haaland (Di martedì 11 gennaio 2022) . Nuovo portiere per la squadra gialloblu L’Hellas Verona Women acquista… Haaland! Non stiamo ovviamente parlando di Erling, stella del Borussia Dortmund, ma del portiere Benedicte (anche lei norvegese). Le scaligere si trovano attualmente all’ultimo posto della Serie A femminile con un solo punto guadagnato sin qui. IL COMUNICATO – «Verona – Hellas Verona Women comunica di aver sottoscritto un contratto di prestazione sportiva sino al termine della stagione corrente, 2021/2022, con la calciatrice norvegese Benedicte Haaland. Portiere, nata a Austrheim (Norvegia) il 10 febbraio 1998, Haaland ha militato nella massima Lega norvegese per cinque stagioni: dal campionato 2014/2015 a quello 2016/2017 con la maglia dell’Arna-Bjørnar, mentre dalla stagione 2017/2018 ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) . Nuovo portiere per la squadra gialloblu L’HellasWomen acquista…! Non stiamo ovviamente parlando di Erling, stella del Borussia Dortmund, ma del portiere Benedicte (anche lei norvegese). Le scaligere si trovano attualmente all’ultimo posto della Serie Acon un solo punto guadagnato sin qui. IL COMUNICATO – «– HellasWomen comunica di aver sottoscritto un contratto di prestazione sportiva sino al termine della stagione corrente, 2021/2022, con la calciatrice norvegese Benedicte. Portiere, nata a Austrheim (Norvegia) il 10 febbraio 1998,ha militato nella massima Lega norvegese per cinque stagioni: dal campionato 2014/2015 a quello 2016/2017 con la maglia dell’Arna-Bjørnar, mentre dalla stagione 2017/2018 ...

