Cagliari, Goldaniga negativo: domani la firma del contratto (Di martedì 11 gennaio 2022) Tampone negativo per Edoardo Goldaniga. L’ex difensore del Sassuolo potrà così firmare nella gornata di domani il contratto con il Cagliari, club con il quale ha già svolto le visite mediche. Altra grande notizia per i rossoblù che hanno ritrovato anche Nahitan Nandez, bloccato dal virus nelle ultime due gare. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) Tamponeper Edoardo. L’ex difensore del Sassuolo potrà cosìre nella gornata diilcon il, club con il quale ha già svolto le visite mediche. Altra grande notizia per i rossoblù che hanno ritrovato anche Nahitan Nandez, bloccato dal virus nelle ultime due gare. SportFace.

