Cagliari - Bologna tra emergenze e polemiche. Mihajlovic: 'Come se al concerto di Vasco cantasse la Berti' (Di martedì 11 gennaio 2022) Cagliari e Bologna stasera in campo alla Domus (inizio alle 20.45) tra calcio e polemiche. La partita era stata rinviata dalla Lega per i casi di Covid tra gli emiliani e le prescrizioni della Asl . ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022)stasera in campo alla Domus (inizio alle 20.45) tra calcio e. La partita era stata rinviata dalla Lega per i casi di Covid tra gli emiliani e le prescrizioni della Asl . ...

sportface2016 : +++#Bologna furioso con la Lega #SerieA: 'Siamo allibiti, giocare martedì a #Cagliari è una scelta vessatoria e imm… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - MCriscitiello : ***Week end di serie A confermato. Si va avanti a patto che non ci siano ulteriori restrizioni sulla presenza dei t… - CentotrentunoC : #CagliariBologna ?? Tra i convocati torna #Dalbert, Mazzarri però perde un'altra volta #Ceppitelli ???? - CagliariNews24 : Cagliari, i convocati per la sfida contro lo Bologna: le scelte di Mazzarri -