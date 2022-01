Cagliari Bologna LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di martedì 11 gennaio 2022) Allo stadio Unipol Domus, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Cagliari e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Unipol Domus, Cagliari e Bologna si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Cagliari Bologna 0-0 moviola Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Cagliari Bologna 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Allo stadio Unipol Domus, ilvalido per la 21ª giornata di Serie A 2021/2022 tra, risultato,Allo stadio Unipol Domus,si affrontano nelvalido per la 21ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da ...

Advertising

sportface2016 : +++#Bologna furioso con la Lega #SerieA: 'Siamo allibiti, giocare martedì a #Cagliari è una scelta vessatoria e imm… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - MCriscitiello : ***Week end di serie A confermato. Si va avanti a patto che non ci siano ulteriori restrizioni sulla presenza dei t… - agostinomela : L’ultima volta che sono stato allo stadio a vedere il Cagliari non impegnato contro l’Inter è stata a metà degli an… - sportsdataorg : Over/Under: Cagliari vs. Bologna | #Italy: Serie A | KickOff: 2022-01-11 / 19:45:00 (UTC) | #SerieATIM #WeAreCalcio… -