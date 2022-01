Cagliari-Bologna 2-1 | Soriano | “Ci siamo comportati da professionisti nonostante il Covid”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Robertoha parlato ai microfoni di DAZN al termine di2-1, sfida valevole per la ventunesima giornata della Serie A 2021/2022. Questo il commento del centrocampista emiliano: “Abbiamo fatto la nostra partita, pur sapendo che non era facile rimanendo a casa ad allenarci 5 giorni. Si sapeva che negli ultimi 20 minuti loro avrebbero cercato mischie in area e hanno trovato gol anche con un po’ di fortuna. Peccato non aver preso punti, la squadra ha dato tutto ed è pure passata in vantaggio. Forse ci voleva più cattiveria nei duelli. Abbiamo cambiato modulo e io mi sono adattato. Bisogna fare più sacrifici per la squadra e io sono disposto a farli. Se devo correre e combattere di più, anche facendo meno gol ma con la squadra che fa più punti, sono contento lo stesso.il ...