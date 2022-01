Cagliari all’ultimo respiro: Mazzarri si salva, beffa per il Bologna (Di martedì 11 gennaio 2022) Pavoletti e Pereiro regalano i tre punti a Walter Mazzarri al termine di Cagliari-Bologna di Serie A: la sintesi del match. Cagliari-Bologna si è appena conclusa. Il match che ha chiuso la ventunesima giornata di Serie A 2021/2022 è finito con una vittoria dei sardi. Un 2-1 che rende felice solo Mazzarri all’Unipol Arena di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 11 gennaio 2022) Pavoletti e Pereiro regalano i tre punti a Walteral termine didi Serie A: la sintesi del match.si è appena conclusa. Il match che ha chiuso la ventunesima giornata di Serie A 2021/2022 è finito con una vittoria dei sardi. Un 2-1 che rende felice soloall’Unipol Arena di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Giuseppe_Boi : Aveva ragione #Mihajlovic: non si vince con la furbizia. Così, nonostante il non gioco, i falli e il tempo perso da… - tuttonapoli : Il Cagliari vince in rimonta all'ultimo respiro, sbaglia Skorupski: beffato il Bologna - PagineRomaniste : #Cagliari, #Nandez è risultato negativo all'ultimo tampone per il Covid-19. Ci sarà contro la Roma #ASRoma - Darkfenix63 : @Inter_Scout è per questo che ci serve frattessi ovvero ci serve un secondo barella ( meno forte per ora perchè sia… - Cholula72 : RT @leosantacrux: Due anni fa, nel famoso Roma-Cagliari del gol tolto a Kalinic all'ultimo secondo, Massa fischiò contro Smalling lo stesso… -

