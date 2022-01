“Buttatela fuori”. Manila Nazzaro viola il regolamento, beccata in diretta dalle telecamere del GF Vip (Di martedì 11 gennaio 2022) La trentatreesima puntata del GF Vip 6, in onda il 10 gennaio 2022, ha visto come sempre liti tra i concorrenti veterani, ormai rinchiusi nella casa dal 13 settembre. Le nomination hanno condannato tre donne: Federica Calemme, una delle new entry, Soleil Sorge e Carmen Russo. Giucas Casella ha incontrato la moglie Valeria Perilli, Manuel Bortuzzo si è confrontato con Soleil Sorge, mentre l’ingresso di Delia Duran, moglie di Alex Belli, è slittato al prossimo venerdì. È un’altra new entry la preferita del pubblico a casa. Si tratta di Nathalie Caldonazzo, che grazie al voto dei telespettatori ha conquistato l’immunità. L’ex volto del Bagaglino ha mandato in nomination Carmen Russo. Katia Ricciarelli, Alessandro Basciano, Gianmaria Antinolfi, Jessica e Lulù Selassie sono gli altri immuni votati dalle opinioniste e dai concorrenti del GF Vip 6. GF Vip 6, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) La trentatreesima puntata del GF Vip 6, in onda il 10 gennaio 2022, ha visto come sempre liti tra i concorrenti veterani, ormai rinchiusi nella casa dal 13 settembre. Le nomination hanno condannato tre donne: Federica Calemme, una delle new entry, Soleil Sorge e Carmen Russo. Giucas Casella ha incontrato la moglie Valeria Perilli, Manuel Bortuzzo si è confrontato con Soleil Sorge, mentre l’ingresso di Delia Duran, moglie di Alex Belli, è slittato al prossimo venerdì. È un’altra new entry la preferita del pubblico a casa. Si tratta di Nathalie Caldonazzo, che grazie al voto dei telespettatori ha conquistato l’immunità. L’ex volto del Bagaglino ha mandato in nomination Carmen Russo. Katia Ricciarelli, Alessandro Basciano, Gianmaria Antinolfi, Jessica e Lulù Selassie sono gli altri immuni votatiopinioniste e dai concorrenti del GF Vip 6. GF Vip 6, ...

dezanchifrance1 : @simo_cantatore B A S T A. BUTTATELA FUORI. ogni volta che parla si copre il microfono per non far sentire cosa dic… - Sonoio88247440 : RT @BrotherX003: @spi4ndo Buttatela fuori ha rotto le palle lei,katia e Soleil - Topina2017 : RT @BrotherX003: @spi4ndo Buttatela fuori ha rotto le palle lei,katia e Soleil - BrotherX003 : @spi4ndo Buttatela fuori ha rotto le palle lei,katia e Soleil - MatteoBimonte : @GrandeFratello Terribile Manila!!! Buttatela fuori è una iena! -