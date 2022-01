Busta paga 2022, dalle detrazioni all’assegno unico: cosa cambia dal 1° marzo (Di martedì 11 gennaio 2022) Le modifiche in tema di fiscalità operate dalla Manovra 2022 e l’introduzione dell’assegno unico porteranno nei prossimi mesi ad una vera e propria rivoluzione della Busta paga dei lavoratori dipendenti. Se da un lato la Legge di Bilancio interviene sul calcolo dell’IRPEF e delle detrazioni da lavoro dipendente (con effetto dal 1° gennaio 2022) dall’altro l’introduzione dell’assegno unico (a decorrere dal 1° marzo prossimo) porterà alla scomparsa degli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) e delle detrazioni per figli a carico di età inferiore a ventuno anni. Analizziamo le novità in dettaglio. Speciale Legge di Bilancio, tutte le novità e i bonus Busta paga 2022: addio a ... Leggi su leggioggi (Di martedì 11 gennaio 2022) Le modifiche in tema di fiscalità operate dalla Manovrae l’introduzione dell’assegnoporteranno nei prossimi mesi ad una vera e propria rivoluzione delladei lavoratori dipendenti. Se da un lato la Legge di Bilancio interviene sul calcolo dell’IRPEF e delleda lavoro dipendente (con effetto dal 1° gennaio) dall’altro l’introduzione dell’assegno(a decorrere dal 1°prossimo) porterà alla scomparsa degli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) e delleper figli a carico di età inferiore a ventuno anni. Analizziamo le novità in dettaglio. Speciale Legge di Bilancio, tutte le novità e i bonus: addio a ...

passerilina : RT @Frizzante1: Arrivo busta paga 2 gg di malattia non retribuita 138 euro perché ho superato eventi Grazie a chi ha permesso tutto ciò nel… - Marina5116 : @giantliberaria Ma Galimberti non sa quanto ricca sia la busta paga di un insegnante? - Giusepp73435001 : @SmordiRita Comunque sara a busta paga dai produttori del vaccino,perché su qualsiasi argomento anche se non c'en… - u_scissionista : @LaStampa E mi vengono trattenuti soldi in busta paga, per pagare un deficiente che mostra un grafico del cazzo? - CarloBolognesi1 : @laltrodiego Cosa si fa per una busta paga..... ci si fa siringare 3 volte i 6 mesi e si sparano 40 cazzate al minuto per conto del padrone. -