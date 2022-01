Bufera Allegri | accoglienza sconvolgente in campo | c’entra Ambra Angiolini

(Di martedì 11 gennaio 2022) Momentaccio per l’allenatore bianconero, accolto in modo inaspettato durante l’importante match.subisce ancora il fattore, a quanto pare. Non dev’essere stato un mmoento facile, quello passato dal… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

infoitsport : Juventus, Allegri nella bufera ed epurato: 'L'allenatore più scarso' - TheMattDP10 : ??BUFERA JUVENTUS?? ORA È URGENTE: Agire subito! -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Allegri

ultimaparola.com

... alla vigilia della Supercoppa con la Juventus , ha detto Fioccano le reazioni ed èsu ... Invece Conte gli ha lasciato il pilota automatico, come fece con' e infine: 'Alcuni Media ci ...Sicuramente utile, ora, per azzannare un quarto posto che sia per i giallorossi di José Mourinho, sia per la Juventus di Massimilianosembra una chimera. De Ligt © LaPresseA passare subito in ...Il check è velocissimo tra Sozza e Irrati in sala Var e si continua col calcio d’angolo. Doppio errore quindi dell’arbitro Sozza anche in questa occasione non aiutato al Var da Irrati che non lo ha ri ...Bargiggia ha commentato senza troppe lusinghe la prestazione della squadra di Allegri, ecco dunque la stoccata. Calciomercato Juventus, il mister bianconero è finito di nuovo nella bufera social dopo ...