Bruno Vespa: "Sassoli bravissimo come giornalista e come uomo politico" (Di martedì 11 gennaio 2022) "Un bravissimo giornalista e un bravissimo uomo politico". E' il doppio ricordo di David Sassoli che Bruno Vespa consegna all'AdnKronos. "Arrivare alla presidenza del Parlamento Europeo, tra l'altro per la seconda volta di un italiano dopo Antonio Tajani, e soprattutto essere apprezzato in maniera bipartisan come dimostrano i cordogli di queste ore, evidentemente non è facile: e Sassoli ci è riuscito". Riferisce ancora il conduttore di 'Porta a Porta': "Non avevo sentore che la sua malattia fosse così grave, tanto è vero che gli avevo inviato un messaggio whatsapp appena ieri pomeriggio… Non lo immaginavo e la notizia della sua scomparsa mi ha provocato un turbamento davvero molto forte. Mi dispiace ..."

