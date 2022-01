Brother The Cloud è il nuovo singolo di Eddie Vedder, i dettagli e la tracklist di Earthling (Di martedì 11 gennaio 2022) Il nuovo singolo di Eddie Vedder è Brother The Cloud, terzo estratto dal nuovo album solista Earthling dopo Long Way e The Haves. Il cantautore statunitense e leader dei Pearl Jam ha annunciato nelle ultime ore anche la tracklist del disco. Il nuovo singolo di Eddie Vedder Brother The Cloud sarà fuori venerdì 14 gennaio. Eddie Vedder ha pubblicato un’anteprima sui social di appena 28 secondi. Il brano si presenta come un rock vigoroso con la voce del cantautore più in forma che mai. Con questa preview la voce dei Pearl Jam ci offre una nuova anticipazione di ciò che sarà il suo quarto album da ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) IldiThe, terzo estratto dalalbum solistadopo Long Way e The Haves. Il cantautore statunitense e leader dei Pearl Jam ha annunciato nelle ultime ore anche ladel disco. IldiThesarà fuori venerdì 14 gennaio.ha pubblicato un’anteprima sui social di appena 28 secondi. Il brano si presenta come un rock vigoroso con la voce del cantautore più in forma che mai. Con questa preview la voce dei Pearl Jam ci offre una nuova anticipazione di ciò che sarà il suo quarto album da ...

Advertising

Pep_Sarro : @FusatoRiccardo Ossessionati sempre. Solo a noi pensano poverini. L'anno scorso era la tabella dei rigori e quest'a… - loueeh_oioi : 15 - citazione preferita “I assure you, brother — the sun will shine on us again.” Un buon reminder di questi tempi - EmilioPonz : @brother_jude Io sono un po’ di gusti difficili, ma per me una roba veramente inguardabile. Tra i due mi è sembrato… - brother_jude : @EmilioPonz ma infatti sento chiunque impazzire per sto the witcher ma a me non ha preso ?? la ruota del tempo mi se… - Nairob19 : Vi consiglio di lasciar perdere the little brother…mentre qualcuno lo fa per cattiveria…lui non ci arriva proprio a… -