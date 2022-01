(Di martedì 11 gennaio 2022) Borse europee positive a fine mattinata, dopo che la presidente Christineha assicurato che la Bce è "preparata per continuare ad assicurare la stabilità dei prezzi in questo mondo che cambia ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa sale con Lagarde e futures Usa, Milano +0,9%: Migliora fiducia piccole imprese americane, la parola a… - newsfinanza : Borse, l’Europa tenta il riscatto con Powell in focus. A Milano bene Bper, giù Carige - 24finanza : Borse, l’Europa tenta il riscatto con Powell in focus. A Milano bene Bper, giù Carige - fisco24_info : Borsa: Europa allunga passo con futures Usa, Milano +0,78%: Produzione Spagna meglio di stime, parlano Lagarde e Po… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

Marginale aumento delladi Milano , mentre il resto dell'è all'insegna del toro, dove prevalgono i buyers. Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto tecnologia (+2,50%). Aumenta di poco lo spread , che si ...Borse europee positive a fine mattinata, dopo che la presidente Christine Lagarde ha assicurato che la Bce è "preparata per continuare ad assicurare la stabilità dei prezzi in questo mondo che cambia ...(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo e Aquafil, uno dei principali produttori di nylon in Italia e nel mondo, hanno sottoscritto un accordo di finanziamento per un ammontare di 30 milioni di euro finalizzato ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 gen - Le Borse europee si rialzano da tre cali consecutivi sotto il segno dei tecnologici e aspettano ...