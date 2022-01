Borsa: Europa allunga passo con futures Usa, Milano +0,78% (Di martedì 11 gennaio 2022) allungano il passo le principali borse europee con i futures Usa in territorio positivo. In rialzo sopra le stime la produzione industriale in Spagna a novembre (+4,8% contro l'atteso +0,6%), mentre ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022)no ille principali borse europee con iUsa in territorio positivo. In rialzo sopra le stime la produzione industriale in Spagna a novembre (+4,8% contro l'atteso +0,6%), mentre ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa allunga passo con futures Usa, Milano +0,78%: Produzione Spagna meglio di stime, parlano Lagarde e Po… - newsfinanza : Borsa: Europa allunga passo con futures Usa, Milano +0,78% - infoiteconomia : Borsa: Europa si riscatta in avvio, +0,7% Milano con Diasorin e St ok - Il Sole 24 ORE - News24_it : Borse, l'Europa tenta il riscatto con Powell in focus. A Milano bene Bper, giù Carige - Il Sole 24 ORE - finanzaitaliana : Borse, l’Europa tenta il riscatto con Powell in focus. A Milano bene Bper, giù Carige -