Borsa: Asia debole, allarme inflazione e contagi, Tokyo - 0,9% (Di martedì 11 gennaio 2022) Indici di Borsa al ribasso in Asia e Pacifico alla vigilia del dato sull'inflazione negli Usa, prevista in crescita del 7%, e per l'estendersi dei contagi della variante Omicron del Coronavirus. Tokyo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) Indici dial ribasso ine Pacifico alla vigilia del dato sull'negli Usa, prevista in crescita del 7%, e per l'estendersi deidella variante Omicron del Coronavirus....

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Asia In rosso Tokyo. Misto il resto dell'Asia Giornata "no" per la Borsa di Tokyo che insieme alle altre piazze asiatiche ha seguito la performance negativa di Wall Street. L'indice giapponese ikkei 225 registra una flessione dello 0,90% proseguendo la serie di tre ...

