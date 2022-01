Boom di casi in provincia di Latina, quasi 1.600: il bollettino Comune per Comune (Di martedì 11 gennaio 2022) Continua e non si ferma (purtroppo) l’impennata di casi in provincia di Latina. Nelle ultime 24 ore si sono registrati ben 1599 nuovi positivi e 5 decessi, 53 le guarigioni, mentre sono 9 i pazienti che hanno necessitato del ricovero in ospedale. CLICCA QUI PER IL bollettino DELLA ASL Coronavirus in provincia di Latina: il bollettino Comune per Comune I 1599 nuovi casi sono così divisi Comune per Comune: 129 ad Aprilia, 4 a Bassano, 4 a Campodimele, 17 a Castelforte, 43 a Cisterna di Latina, 20 a Cori, 126 a Fondi, 101 a Formia, 36 a Gaeta, 31 a Itri, 483 a Latina, 16 a Lenola, 9 a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 gennaio 2022) Continua e non si ferma (purtroppo) l’impennata diindi. Nelle ultime 24 ore si sono registrati ben 1599 nuovi positivi e 5 decessi, 53 le guarigioni, mentre sono 9 i pazienti che hanno necessitato del ricovero in ospedale. CLICCA QUI PER ILDELLA ASL Coronavirus indi: ilperI 1599 nuovisono così divisiper: 129 ad Aprilia, 4 a Bassano, 4 a Campodimele, 17 a Castelforte, 43 a Cisterna di, 20 a Cori, 126 a Fondi, 101 a Formia, 36 a Gaeta, 31 a Itri, 483 a, 16 a Lenola, 9 a ...

