Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti martedì 11 gennaio (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Bollettino dell’emergenza Coronavirus del Veneto aggiornato a martedì 11 gennaio 2022. Prosegue il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Veneto, una delle zone più colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di oggi si registrano 21.504 nuovi contagi, 26 morti, 202 in terapia intensiva, 1.680 nei reparti ordinari. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) Ildell’emergenza Coronavirus delaggiornato a112022. Prosegue il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 21.504 nuovi, 26, 202 in terapia intensiva, 1.680 nei reparti ordinari. SportFace.

Advertising

Gazzettino : Covid in Veneto è record: 21.504 contagi e 29 morti. Più di 200mila persone in isolamento. Verona e Treviso supera… - TrevisoCityWR : Veneto, meno tamponi, meno positivi. Il bollettino dopo il week end - TGR Veneto - infoitinterno : Covid-19 in Veneto, il bollettino: 7 mila nuovi casi e 31 ricoverati in più in area non critica - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino di lunedì: quasi 200mila positivi in Veneto - g4giulia : RT @arpaveneto: #aria #Veneto da domani allerta 1 a Mirano. Restano in allerta 0 le altre zone del Veneto Vai al bollettino PM10 https://t.… -