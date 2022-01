'Bollettino giornaliero mette solo ansia, pandemia come endemia: basta tamponare asintomaci': la teoria di Bassetti (Di martedì 11 gennaio 2022) prova a guardare avanti. La Spagna si sta preparando a gestire la come un'influenza 'e non vedo grosse differenze tra quel paese e l'Italia. Dobbiamo cercare di cambiare la testa di chi ci governa ... Leggi su leggo (Di martedì 11 gennaio 2022) prova a guardare avanti. La Spagna si sta preparando a gestire laun'influenza 'e non vedo grosse differenze tra quel paese e l'Italia. Dobbiamo cercare di cambiare la testa di chi ci governa ...

Advertising

Paolo_Bargiggia : Tg5 tra i primi media a spargere ansia e terrore martellando in ogni edizione sul #COVID19 con annesso bollettino g… - PuntoCriticoWeb : RT @Paolo_Bargiggia: Tg5 tra i primi media a spargere ansia e terrore martellando in ogni edizione sul #COVID19 con annesso bollettino gior… - poliziana : RT @Kapparar1: Ah mo basta bollettino giornaliero???? VISTO CHE I VACCINI NON SERVONO A UN CAZZO BASTA BOLLETTINO GIORNALIERO????? - Ministeriodomed : RT @Kapparar1: Ah mo basta bollettino giornaliero???? VISTO CHE I VACCINI NON SERVONO A UN CAZZO BASTA BOLLETTINO GIORNALIERO????? - AlbMagna17 : Eliminare il bollettino giornaliero non farà sparire magicamente la pandemia. Abbiamo bisogno, semmai, di più dati… -