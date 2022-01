Bollettino Covid di oggi 11 gennaio, nuovo record in Veneto: 21.504 nuovi positivi e 27 morti (Di martedì 11 gennaio 2022) il nazionale di oggi martedì 11 gennaio. Il torna a superare nelle ultime 24 ore il 'tetto' dei 21mila contagi, stabilendo un nuovo record: il raport di oggi della Regione dà conto infatti di 21.504 ... Leggi su leggo (Di martedì 11 gennaio 2022) il nazionale dimartedì 11. Il torna a superare nelle ultime 24 ore il 'tetto' dei 21mila contagi, stabilendo un: il raport didella Regione dà conto infatti di 21.504 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Hanno superato quota 2 milioni gli attualmente positivi al Covid in Italia: sono 2.004.597, secondo il… - SkyTG24 : #Covid19, news. Draghi: 'Scuola fondamentale. Più problemi a causa dei no vax'. LIVE - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 170.844 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 68.052). E' quanto emerge… - PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: In provincia di Pisa altri 1.896 positivi - StreetNews24 : Oltre 200mila positivi nella regione -