(Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - “Bene che non siamo più isolati a chiedere provvedimenti urgenti per il caro energia: èintervenire con undinelle prossime settimane per aiutare famiglie e imprese. E ci auguriamo che l'Europa non torni indietro su gas e nucleare di ultima generazione come fonti green e finanziabili”. Lo dice il leader della Lega Matteo

Advertising

Mov5Stelle : La propaganda di Salvini sul nucleare ormai è smascherata. Mentre famiglie e imprese sono alle prese con il caro bo… - LegaSalvini : ?? ENERGIA, SALVINI: “IL GOVERNO INTERVENGA SUBITO CONTRO IL CARO-BOLLETTE, L’ITALIA NON PUÒ PERMETTERSI I NO IDEOLO… - TV7Benevento : Bollette: Salvini, 'necessario corposo scostamento bilancio'... - ivangallo80 : RT @Mov5Stelle: La propaganda di Salvini sul nucleare ormai è smascherata. Mentre famiglie e imprese sono alle prese con il caro bollette l… - vasco97273 : RT @Mov5Stelle: La propaganda di Salvini sul nucleare ormai è smascherata. Mentre famiglie e imprese sono alle prese con il caro bollette l… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollette Salvini

Ad esempio il caro, il Pnrr, la battaglia da combattere in Europa sul patto di stabilit à ,...è stato " positivo rispetto all ' impegno sulla ricerca di soluzioni contro il caro ...... cosa si fa per ridurre il costo dell'energia e il peso delle. Il centrodestra ha la sua ... Vuol dire che per Forza Italia andrebbero beneo Meloni premier? "Abbiamo grande stima e ...Roma, 11 gen. “Bene che non siamo più isolati a chiedere provvedimenti urgenti per il caro energia: è necessario intervenire con un corposo scostamento di bilan ...Il presidente del Consiglio ha promesso un nuovo intervento del governo nei prossimi mesi per ridurre il caro bollette ...