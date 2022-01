Advertising

iconanews : Biden, cambiare regole Senato per proteggere diritto voto - CleanAirLondon : RT @EssereAnimali: Eric Adams, sindaco di New York e ambasciatore di #Veganuary, ha una missione: cambiare l'alimentazione di chi vive negl… - Alecappelli93 : Un po’ di spunti sulla polarizzazione politica degli Stati Uniti, nell’anno delle elezioni di midterm che potrebber… - akhetaton11 : RT @ArnaldoTesti: #Biden ha letto il Riot Act a Trump, ai GOPs, ai loro elettori. Ha detto verità . Dopodiché, servirà a cambiare, a muover… - itselisbrus : RT @ArnaldoTesti: #Biden ha letto il Riot Act a Trump, ai GOPs, ai loro elettori. Ha detto verità . Dopodiché, servirà a cambiare, a muover… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden cambiare

..., parlando ad Atlanta della difesa del diritto di voto, con la vice Kamala Harris. "Il diritto di voto, di contare i voti, è la soglia della libertà ", ha sottolineato. E invita a "...... il cosiddetto 'filibuster' a cui l'opposizione può appellarsi per chiedere che una legge abbia almeno 60 senatori a favore": lo ha detto Joe. "Io sostengo il cambiamento delle regole in Senato ..."Il Senato deve votare le leggi per proteggere il diritto di voto e ripristinare il Voting Right Act del 1965, e dobbiamo sbarazzarci della norma sull'ostruzionismo", il cosiddetto 'filibuster' a cui ...Ad Atlante dove il presidente e la vice Harris rilanciano l’offensiva sui diritti. Ma tra i democratici c’è chi accusa la Casa Bianca ...