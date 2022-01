Biathlon, i convocati dell’Italia per Ruhpolding. Due novità rispetto ad Oberhof, torna Lukas Hofer (Di martedì 11 gennaio 2022) Comincia domani a Ruhpolding la sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Biathlon 2021-2022, valevole anche come penultimo appuntamento ufficiale del circuito maggiore prima dei Giochi Olimpici di Pechino 2022. Si parte mercoledì 12 gennaio con la sprint femminile, mentre giovedì 13 sarà il turno degli uomini nello stesso format di gara. Venerdì 14 andrà in scena la staffetta femminile, che precederà di 24 ore la competizione a squadre riservata al settore maschile. Domenica 16 gennaio sono previsti invece entrambi gli inseguimenti. Il direttore tecnico azzurro Fabrizio Curtaz ha diramato l’elenco dei convocati per l’importante evento tedesco, aumentando di due unità il contingente della squadra italiana rispetto all’ultima tappa di Oberhof. torna a gareggiare infatti dopo un ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Comincia domani ala sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo di2021-2022, valevole anche come penultimo appuntamento ufficiale del circuito maggiore prima dei Giochi Olimpici di Pechino 2022. Si parte mercoledì 12 gennaio con la sprint femminile, mentre giovedì 13 sarà il turno degli uomini nello stesso format di gara. Venerdì 14 andrà in scena la staffetta femminile, che precederà di 24 ore la competizione a squadre riservata al settore maschile. Domenica 16 gennaio sono previsti invece entrambi gli inseguimenti. Il direttore tecnico azzurro Fabrizio Curtaz ha diramato l’elenco deiper l’importante evento tedesco, aumentando di due unità il contingente della squadra italianaall’ultima tappa dia gareggiare infatti dopo un ...

