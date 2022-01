Biathlon e sci di fondo | i convocati della Norvegia per le Olimpiadi di Pechino 2022 Decisi gli ultimi ballottaggi

Leggi su oasport

(Di martedì 11 gennaio 2022) A poco più di venti giorni dalla cerimonia inaugurale, il Comitato Olimpico Norvegese ha ufficializzato l’elenco degli atleti che prenderanno parte alle gare di sci diin occasione dei Giochi Olimpici Invernali di. Sciolti dunque glidubbi, dopo aver comunicato nelle ultime settimane i primi nomi già sicuri di volare in Cina. Per quanto riguarda ilrestavano in palio cinque posti, per due uomini e tre donne. Alla fine l’hanno spuntata i giovani Filip Fjeld Andersen e Siver Guttorm Bakken al maschile, mentre sono state selezionate Emilie Ågheim Kalkenberg, Karoline Offigstad Knotten e Ingrid Landmark Tandrevold per completare la squadra femminile. Nello sci dierano già stati6 atleti per ...