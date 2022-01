Biathlon, Coppa del Mondo Ruhpolding 2022. Qui l’Italia maschile non sale sul podio da 17 anni (Di martedì 11 gennaio 2022) Nei prossimi giorni il Biathlon ritroverà una delle proprie “Classiche Monumento”, ovvero Ruhpolding. Non bisogna dimenticare come proprio queste nevi abbiano tenuto a battesimo la Coppa del Mondo, poiché la località della Baviera fu teatro della prima gara di sempre valevole per il circuito maggiore. Era il 13 gennaio 1978 e si tenne un’individuale vinta dal tedesco dell’Est Klaus Siebert davanti al connazionale Eberhard Rösch e al tedesco dell’Ovest Andreas Schweiger. Da allora il borgo bavarese è mancato dal calendario solo tre volte, l’ultima delle quali nel 2020-21, ma solo a causa della razionalizzazione degli spostamenti decisa per ridurre al minimo i rischi di contagio da Covid-19. Sino a oggi a Ruhpolding si sono disputate 90 gare maschili individuali di primo livello (23 venti km, 40 sprint, ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Nei prossimi giorni ilritroverà una delle proprie “Classiche Monumento”, ovvero. Non bisogna dimenticare come proprio queste nevi abbiano tenuto a battesimo ladel, poiché la località della Baviera fu teatro della prima gara di sempre valevole per il circuito maggiore. Era il 13 gennaio 1978 e si tenne un’individuale vinta dal tedesco dell’Est Klaus Siebert davanti al connazionale Eberhard Rösch e al tedesco dell’Ovest Andreas Schweiger. Da allora il borgo bavarese è mancato dal calendario solo tre volte, l’ultima delle quali nel 2020-21, ma solo a causa della razionalizzazione degli spostamenti decisa per ridurre al minimo i rischi di contagio da Covid-19. Sino a oggi asi sono disputate 90 gare maschili individuali di primo livello (23 venti km, 40 sprint, ...

