Betty White, la causa di morte dell'attrice è ufficiale (Di martedì 11 gennaio 2022) E' stata recentemente rivelata la causa di morte di Betty White, deceduta lo scorso dicembre, poche settimane prima del suo centesimo compleanno. Betty White è scomparsa lo scorso 31 dicembre 2021 e sembra che la causa di morte sia stata un ictus: secondo il certificato di morte ottenuto da TMZ la star sarebbe deceduta dopo aver subito un incidente cerebrovascolare, che è la terminologia medica per ictus. La White ha avuto l'ictus sei giorni prima della sua morte, secondo il rapporto ottenuto dal sito web anche se un rappresentante dell'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles, dopo essere stato contattato da TheWrap, ha deciso di non ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 gennaio 2022) E' stata recentemente rivelata ladidi, deceduta lo scorso dicembre, poche settimane prima del suo centesimo compleanno.è scomparsa lo scorso 31 dicembre 2021 e sembra che ladisia stata un ictus: secondo il certificato diottenuto da TMZ la star sarebbe deceduta dopo aver subito un incidente cerebrovascolare, che è la terminologia medica per ictus. Laha avuto l'ictus sei giorni primaa sua, secondo il rapporto ottenuto dal sito web anche se un rappresentante'ufficio del medico legalea contea di Los Angeles, dopo essere stato contattato da TheWrap, ha deciso di non ...

