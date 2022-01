Besana Brianza, operaio morto in un cantiere: 24 ore dopo l’incidente sul lavoro a Novate (Di martedì 11 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un operaio di circa 50 anni è morto per un infortunio sul lavoro in un cantiere stradale questo pomeriggio a Besana in Brianza. Un tragico incidente analogo a quello verificatosi appena 24 ore prima a Novate Milanese, nel quale ha perso la vita un uomo di 63 anni. Anche nell’incidente avvenuto oggi in via della tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 11 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Undi circa 50 anni èper un infortunio sulin unstradale questo pomeriggio ain. Un tragico incidente analogo a quello verificatosi appena 24 ore prima aMilanese, nel quale ha perso la vita un uomo di 63 anni. Anche nelavvenuto oggi in via della tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Agenzia_Ansa : Un operaio è morto schiacciato dalla cabina di un escavatore in un cantiere stradale a Besana in Brianza. Si tratta… - Giorno_Monza : Incidente sul lavoro a Besana Brianza: operaio muore schiacciato da un escavatore - Stellangy : RT @Agenzia_Ansa: Un operaio è morto schiacciato dalla cabina di un escavatore in un cantiere stradale a Besana in Brianza. Si tratta del s… - rigo_debora : RT @Agenzia_Ansa: Un operaio è morto schiacciato dalla cabina di un escavatore in un cantiere stradale a Besana in Brianza. Si tratta del s… - TgrRaiLombardia : RT @TgrRai: Besana Brianza (#Monza), operaio muore schiacciato da un escavatore in un cantiere stradale. Sul posto #vigilidelfuoco, polizia… -