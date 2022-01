Bergamo, la preside del Natta: “Posticipare il rientro a scuola di 15 giorni? Assurdo e pericoloso” (Di martedì 11 gennaio 2022) Bergamo. “Scrivo per poter dare voce a quei colleghi che condividono la necessità del normale rientro in classe tra il 7 e il 10 gennaio. Scrivo anche per quei colleghi che, come me, hanno giudicato la raccolta firme dei dirigenti scolastici sul posticipo di ulteriori 15 giorni assurda quanto pericolosa”. Maria Amodeo, preside dell’Istituto Giulio Natta di Bergamo, ha scritto una lunga riflessione pubblicata sul sito Orizzonte scuola, specializzato appunto in tematiche riguardanti il mondo della scuola. “Chi – si legge – può ragionevolmente pensare che tra 15 giorni la curva pandemica si sia appiattita tanto da poter rientrare senza le stesse misure di cautela e sicurezza introdotte dal Governo con l’ultimo Decreto? Chi può ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 gennaio 2022). “Scrivo per poter dare voce a quei colleghi che condividono la necessità del normalein classe tra il 7 e il 10 gennaio. Scrivo anche per quei colleghi che, come me, hanno giudicato la raccolta firme dei dirigenti scolastici sul posticipo di ulteriori 15assurda quanto pericolosa”. Maria Amodeo,dell’Istituto Giuliodi, ha scritto una lunga riflessione pubblicata sul sito Orizzonte, specializzato appunto in tematiche riguardanti il mondo della. “Chi – si legge – può ragionevolmente pensare che tra 15la curva pandemica si sia appiattita tanto da poter rientrare senza le stesse misure di cautela e sicurezza introdotte dal Governo con l’ultimo Decreto? Chi può ...

