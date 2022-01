Bentivoglio | “Monterosi è come me | un vincente involontario innamorato dei perdenti”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 11 gennaio 2022) “Undei”. Fabriziodescrive così Monterossi, il personaggio che interpreta nell’omonima serie prodotta da Palomar e disponibile dal 17 gennaio su Amazon Prime Video. “Una definizione che lo fotografa – aggiunge – e con cui mi identifico. Ci sono diverse cose che abbiamo in comune: anzitutto l’ambientazione, Milano, la mia città, molto diversa oggi da quella della mia giovinezza e che nonostante il passaggio degli anni resta il luogo della mia memoria. E poi l’appartenenza alla stessa generazione ed essere dell’Inter”. Monterossi è un insoddisfatto autore di programmi tv, che diventa un detective per caso, deciso a capire perché e chi ha cercato di ucciderlo sparandogli in casa sua. Non vive una relazione di coppia e ha una passione per Bob Dylan, ...