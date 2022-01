Benevento | disciplina degli ingressi alla rete museale provinciale

(Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Il Vice Presidente della Provincia di, Nino Lombardi, ha voluto ricordare che, in ossequio alle disposizioni vigenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’ingresso all’intera, inclusa la Sezione Storica e Monumentale presso la Rocca dei Rettori, è autorizzato fino al 31/3/2022 nel rispetto del divieto di assembramenti ed esclusivamente a soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID -19, il cosiddetto Green Pass rafforzato. Lo svolgimento di manifestazioni ed eventi culturali presso i locali di proprietà dell’Ente Provincia sarà consentito solo ai soggetti muniti di certificazione Verde da COVID – 19 con l’obbligo d indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. L'articolo proviene da ...

