Belen Rodriguez, spunta il flirt con l’ex stella della Serie A: ecco di chi si tratta| L’indiscrezione (Di martedì 11 gennaio 2022) La showgirl Belen Rodriguez e il flirt con una ex stella della Serie A: ecco di chi si tratta, i dettagli e le curiosità Ha cambiato il mondo televisivo grazie alla sua professionalità ma soprattutto all’immensa bellezza conquistando milioni di telespettatori in diversi programmi televisivi come Pequenos gigantes, Tu si que vales e in passato il Festival di Sanremo dove ha mostrato la sua bellezza con un vestito dove si intravedeva una farfallina “strategica” per i media e il gossip: stiamo parlando della bellissima showgirl argentina Belen Rodriguez. Ella è stata spesso al centro del gossip per via delle sue relazioni passate con diversi personaggi dello spettacolo fra cui Stefano De Martino, ex ... Leggi su topicnews (Di martedì 11 gennaio 2022) La showgirle ilcon una exA:di chi si, i dettagli e le curiosità Ha cambiato il mondo televisivo grazie alla sua professionalità ma soprattutto all’immensa bellezza conquistando milioni di telespettatori in diversi programmi televisivi come Pequenos gigantes, Tu si que vales e in passato il Festival di Sanremo dove ha mostrato la sua bellezza con un vestito dove si intravedeva una farfallina “strategica” per i media e il gossip: stiamo parlandobellissima showgirl argentina. Ella è stata spesso al centro del gossip per via delle sue relazioni passate con diversi personaggi dello spettacolo fra cui Stefano De Martino, ex ...

Advertising

ParliamoDiNews : Belen Rodriguez, `come li hanno beccati in spiaggia`. Gossip-terremoto, fuori il nome del super-vip – Libero Quotid… - animainquieta89 : @scarabocchio74 Se tu sei un 'cesso' io sono Belen Rodriguez.... ?? - CronacaSocial : Belen Rodriguez è stata tradita? La dichiarazione spiazzante della showgirl ?? - PasqualeMarro : #BelenRodriguez, finalmente la verità sull’addio che… - elia12g : @LakeShowCP Io sono interessato a Belen Rodriguez ma non credo sia fattibile -