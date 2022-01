Bce: Weidmann, 'scelte fiscali mettono a rischio politica monetaria' (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. - (Adnkronos) - "Continuo a ritenere che la il ruolo dominante delle scelte fiscali possa rappresentare un grave rischio per la politica monetaria" di una banca centrale come la Bce. Lo ha sottolineato il presidente uscente della Bundesbank, Jens Weidmann, nel discorso in occasione del passaggio di consegne con il suo successore Joachim Nagel definito "senza dubbio, la persona giusta per affrontare le sfide" che attendono la banca centrale tedesca. Weidmann, noto per le posizioni da 'falco', ricorda di avere "più volte sottolineato i rischi e gli effetti collaterali delle misure non standard" adottate dalla Bce - come da altre banche centrali - dopo lo scoppio della crisi finanziaria del 2008: una opposizione dettata dalla preoccupazione che questi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. - (Adnkronos) - "Continuo a ritenere che la il ruolo dominante dellepossa rappresentare un graveper la" di una banca centrale come la Bce. Lo ha sottolineato il presidente uscente della Bundesbank, Jens, nel discorso in occasione del passaggio di consegne con il suo successore Joachim Nagel definito "senza dubbio, la persona giusta per affrontare le sfide" che attendono la banca centrale tedesca., noto per le posizioni da 'falco', ricorda di avere "più volte sottolineato i rischi e gli effetti collaterali delle misure non standard" adottate dalla Bce - come da altre banche centrali - dopo lo scoppio della crisi finanziaria del 2008: una opposizione dettata dalla preoccupazione che questi ...

Advertising

ParliamoDiNews : Bce: Weidmann, `scelte fiscali mettono a rischio politica monetaria` – Libero Quotidiano #weidmann #scelte #fiscali… - TV7Benevento : Bce: Weidmann, 'scelte fiscali mettono a rischio politica monetaria'... - Mariano_Amelio : @lageloni Draghi è seccato come lo è chi deve andare a spiegare decisioni non sue credo sia stanco di fare il pupaz… - eErgaOmnes : RT @AleGuerani: Se lo diceva quando era a capo della BCE Weidmann e Coeur lo rincorrevano con un bastone. Ma a Francoforte non ci sono le p… - TovarishM5S : RT @AleGuerani: Se lo diceva quando era a capo della BCE Weidmann e Coeur lo rincorrevano con un bastone. Ma a Francoforte non ci sono le p… -