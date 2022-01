Basket: Nba. Sconfitte esterne per Milwaukee, Utah e Brooklyn (Di martedì 11 gennaio 2022) Nella notte italiana sorridono Charlotte, Detroit e Portland, Boston all'overtime ROMA - Sconfitta esterna per Milwaukee nella notte italiana della regular - season dell'Nba. Di fronte agli oltre ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) Nella notte italiana sorridono Charlotte, Detroit e Portland, Boston all'overtime ROMA - Sconfitta esterna pernella notte italiana della regular - season dell'Nba. Di fronte agli oltre ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Nba Basket: Nba. Sconfitte esterne per Milwaukee, Utah e Brooklyn Nella notte italiana sorridono Charlotte, Detroit e Portland, Boston all'overtime ROMA - Sconfitta esterna per Milwaukee nella notte italiana della regular - season dell'Nba. Di fronte agli oltre 14mila spettatori dello Spectrum Center di Charlotte, i Bucks si arrendono per 103 - 99 di fronte agli Hornets, trascinati dai 27 punti siglati da Rozier (stesso bottino per ...

