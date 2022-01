Basket: Eurolega, rinviata Olimpia Milano-Unics Kazan per casi Covid nella squadra russa (Di martedì 11 gennaio 2022) Milano, 11 gen. - (Adnkronos) - Il match della regular season di Eurolega tra l'Olimpia Milano e l'Unics Kazan, previsto per giovedì 13 gennaio, è stato rinviato. La squadra russa ha richiesto la sospensione dopo che numerosi membri della squadra sono risultati positivi al Covid-19, e non hanno il numero minimo di otto giocatori idonei a giocare. Secondo il Regolamento Covid-19, approvato dall'Eca Shareholders Executive Board, ogni partita può essere riprogrammata fino a tre volte, in presenza di date disponibili. L'Eurolega coordinerà con entrambe le squadre le migliori opzioni per poter riprogrammare la partita. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022), 11 gen. - (Adnkronos) - Il match della regular season ditra l'e l', previsto per giovedì 13 gennaio, è stato rinviato. Laha richiesto la sospensione dopo che numerosi membri dellasono risultati positivi al-19, e non hanno il numero minimo di otto giocatori idonei a giocare. Secondo il Regolamento-19, approvato dall'Eca Shareholders Executive Board, ogni partita può essere riprogrammata fino a tre volte, in presenza di date disponibili. L'coordinerà con entrambe le squadre le migliori opzioni per poter riprogrammare la partita.

