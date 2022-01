Basket: Eurolega. Rinviata Armani Milano - Unics Kazan (Di martedì 11 gennaio 2022) La richiesta da parte della squadra russa dopo diversi cadi di positività. Milano - La gara di Eurolega tra AX Armani Exchange Milano e Unics Kazan, prevista per giovedì 13 gennaio, è stata Rinviata. ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) La richiesta da parte della squadra russa dopo diversi cadi di positività.- La gara ditra AXExchange, prevista per giovedì 13 gennaio, è stata. ...

Advertising

Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA BASKET EUROLEGA, 21^ GIORNATA: RINVIATA AX MILANO-UNICS KAZAN. GIOVEDI' NON SI GIOCA PER I CASI COVID DEI RUSSI #Sk… - Dario_Melli : Eurolega, focolaio Covid nell'Unics Kazan: sospeso il match contro l'Olimpia Milano - sportli26181512 : Eurolega, focolaio Covid nell'Unics Kazan: sospeso il match contro l'Olimpia Milano: Attraverso una nota ufficiale,… - SkySport : Eurolega, focolaio Covid nell'Unics Kazan: sospeso il match contro l'Olimpia Milano #SkySport #Eurolega #UnicsKazan… - SkySport : ULTIM'ORA BASKET EUROLEGA, 21^ GIORNATA: RINVIATA AX MILANO-UNICS KAZAN. GIOVEDI' NON SI GIOCA PER I CASI COVID DEI… -