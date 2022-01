Basket, Eurolega: l’Olimpia Milano lotta, difende, rimonta e batte il Barcellona di due punti (Di martedì 11 gennaio 2022) Era una delle trasferte più ostiche della stagione e la sfida del ventesimo turno di Eurolega si conferma tale per Milano, impegnata sul campo del Barcellona. E una squadra fantastica in difesa paga un difficilissimo terzo quarto, ma poi rimonta alla grande e batte i catalani al termine di un match combattutissimo. Parte bene Milano, che trova subito la tripla con Sergio Rodriguez, che mostra subito di avere le mani calde in questa serata spagnola. Risponde, però, il Barça che con un parziale di 8-2 passa subito avanti, ma è ancora il Chacho che da oltre l’arco riporta avanti gli ospiti. Si lotta punto a punto e con 10 punti di Rodriguez in 10 minuti si va al primo stop sul 14-14, ma se in difesa Milano dà il massimo, in attacco ruota ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Era una delle trasferte più ostiche della stagione e la sfida del ventesimo turno disi conferma tale per, impegnata sul campo del. E una squadra fantastica in difesa paga un difficilissimo terzo quarto, ma poialla grande ei catalani al termine di un match combattutissimo. Parte bene, che trova subito la tripla con Sergio Rodriguez, che mostra subito di avere le mani calde in questa serata spagnola. Risponde, però, il Barça che con un parziale di 8-2 passa subito avanti, ma è ancora il Chacho che da oltre l’arco riporta avanti gli ospiti. Sipunto a punto e con 10di Rodriguez in 10 minuti si va al primo stop sul 14-14, ma se in difesadà il massimo, in attacco ruota ...

