Basket | Eurolega 2021 2022 | impresa di Milano a Barcellona | finisce 73-75 per gli uomini di Messina

L'Olimpia Milano splende nella ventesima giornata dell'Eurolega 2021/2022 di Basket. Gli uomini di Ettore Messina sconfiggono per 73-75 la capolista Barcellona in trasferta al termine di un match emozionante decisosi solamente negli ultimissimi secondi. I lombardi sembravano essere fuori dalla partita al termine del terzo quarto ma poi negli ultimi dieci minuti hanno sfoderato una reazione dal punto di vista mentale conquistando con gran merito due punti fondamentali. Sugli scudi soprattutto un grandissimo Sergio Rodriguez (18 punti e 4 assist) e Delaney (15 punti), decisivo soprattutto con alcune triple d'importanza capitale. Ai padroni di casa non bastano due ottime prestazioni di Kuric (22 punti) e Mirotic (18 punti). Con questa vittoria i ...

