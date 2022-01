Basket: altro rinvio in Eurolega per l’Olimpia Milano, salta la sfida di giovedì con l’Unics Kazan (Di martedì 11 gennaio 2022) Torna lo spettro dei rinvii nei dintorni dell’Olimpia Milano, e proprio nelle ore in cui si trova a Barcellona per tornare a giocare in Eurolega. Proprio nella massima manifestazione continentale, infatti, il club di Ettore Messina non sarà in campo giovedì contro l’Unics Kazan al Mediolanum Forum di Assago. Il motivo è da ascrivere alla squadra russa, che sta avendo a che fare con un focolaio di Covid-19. Questo lascia gli ospiti senza il numero minimo richiesto da Euroleague Basketball per scendere in campo, che è di otto giocatori: da qui la richiesta, accettata, di rinvio. Basket, Eurolega: l’Olimpia Milano va nella tana del Barcellona l’Olimpia ha ora una terza ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Torna lo spettro dei rinvii nei dintorni del, e proprio nelle ore in cui si trova a Barcellona per tornare a giocare in. Proprio nella massima manifestazione continentale, infatti, il club di Ettore Messina non sarà in campocontroal Mediolanum Forum di Assago. Il motivo è da ascrivere alla squadra russa, che sta avendo a che fare con un focolaio di Covid-19. Questo lascia gli ospiti senza il numero minimo richiesto da Euroleagueball per scendere in campo, che è di otto giocatori: da qui la richiesta, accettata, diva nella tana del Barcellonaha ora una terza ...

Advertising

OA_Sport : Basket: Milano-Unics Kazan di giovedì rinviata, focolaio Covid-19 tra i russi - Gazzetta_it : Eurolega, altro rinvio: Milano-Kazan non si gioca #basket - FaNaTiKo10 : @fior_pa @Pavelfloyd Era un altro basket, ora è più perimetrale basato sugli 1Vs1 e tiri da 3. Se stanno bene loro… - KeggioV : @GigiDatome Ma tra l'altro come se le giocatrici di basket non fossero atlete...così, en passant. - pu24it : Carpegna Prosciutto Basket Pesaro: un altro positivo al Covid-19 | -