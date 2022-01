Barrett esalta i Knicks Randle | serata terribile | Knicks - Spurs | gli highlights

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Barrett esalta

Sky Sport

Nella gara della notte Nba, i New York Knicks superano i San Antonio Spurs per 111 - 96. Guarda gli highlights del matchNella gara della notte Nba, i New York Knicks superano i San Antonio Spurs per 111 - 96. Guarda gli highlights del match