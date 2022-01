Barcellona-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2022: orario, canale tv, programma, streaming (Di martedì 11 gennaio 2022) A quasi un mese di distanza dall’ultima partita disputata in Eurolega, l’Olimpia Milano ritorna sul palcoscenico della massima competizione continentale. La banda di Ettore Messina vola a Barcellona per affrontare i blaugrana (inizio del match alle ore 21:00), in una sfida che ha il sapore da Final Four (nell’annata scorsa le due squadre si incrociarono proprio in semifinale, con gli spagnoli che prevalsero per 84-81 perdendo poi la finale contro i turchi dell’Efes Istanbul). I lombardi vogliono riprendere il cammino in Eurolega, bruscamente interrotto nel dicembre 2021 con una serie di sconfitte consecutive. Attualmente in graduatoria l’Armani Exchange occupa il sesto posto con un record di 10-6, con due partite da recuperare (contro lo Zalgris Kaunas in trasferta e contro l’Alba Berlino in casa). In ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) A quasi un mese di distanza dall’ultima partita disputata in, l’ritorna sul palcoscenico della massima competizione continentale. La banda di Ettore Messina vola aper affrontare i blaugrana (inizio del match alle ore 21:00), in una sfida che ha il sapore da Final Four (nell’annata scorsa le due squadre si incrociarono proprio in semifinale, con gli spagnoli che prevalsero per 84-81 perdendo poi la finale contro i turchi dell’Efes Istanbul). I lombardi vogliono riprendere il cammino in, bruscamente interrotto nel dicembre 2021 con una serie di sconfitte consecutive. Attualmente in graduatoria l’Armani Exchange occupa il sesto posto con un record di 10-6, con due partite da recuperare (contro lo Zalgris Kaunas in trasferta e contro l’Alba Berlino in casa). In ...

