Barcellona-Milano 73-75, Messina: “Terzo quarto orribile ma nell’ultimo siamo stati perfetti” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ettore Messina ha parlato in conferenza stampa al termine della splendida vittoria dell’Olimpia Milano per 73-75 in casa del Barcellona nella ventesima giornata dell’Eurolega 2021/2022. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo giocato un Terzo quarto orribile, la loro pressione ci ha distrutto, ma l’ultimo periodo è stato perfetto, abbiamo fatto diverse giocate difensive importanti e giocato possessi notevoli in attacco. Abbiamo giocato una gara importante contro la migliore squadra, in un momento per noi davvero difficile. Il Covid ci ha decimati, mancano Datome, Shields e Mitoglu. Questo successo da’ fiducia a tutti ma mancano tante partite, ne dobbiamo recuperare quattro compresa quella con l’Unics Kazan già rinviata di giovedì prossimo. Ora dobbiamo restare umili e continuare a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ettoreha parlato in conferenza stampa al termine della splendida vittoria dell’Olimpiaper 73-75 in casa delnella ventesima giornata dell’Eurolega 2021/2022. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo giocato un, la loro pressione ci ha distrutto, ma l’ultimo periodo è stato perfetto, abbiamo fatto diverse giocate difensive importanti e giocato possessi notevoli in attacco. Abbiamo giocato una gara importante contro la migliore squadra, in un momento per noi davvero difficile. Il Covid ci ha decimati, mancano Datome, Shields e Mitoglu. Questo successo da’ fiducia a tutti ma mancano tante partite, ne dobbiamo recuperare quattro compresa quella con l’Unics Kazan già rinviata di giovedì prossimo. Ora dobbiamo restare umili e continuare a ...

Advertising

Gazzetta_it : Milano da impazzire: batte la capolista Barcellona al Palau Blaugrana! #Eurolega - Eurosport_IT : CHE. FINALE. AL. PALAU! ??????? Milano batte il Barcellona in un finale di botta e risposta a suon di triple, show O… - SkySport : EUROLEGA 20^ GIORNATA: BARCELLONA-MILANO 73-75 La squadra italiana sale al 5° posto in classifica ?… - nightinsport : RT @andreastoolbox: Eurolega, Olimpia Milano da sogno: vince 75-73 a Barcellona | Sky Sport - nightinsport : RT @sportal_it: Olimpia Milano, Ettore Messina gongola per l'impresa a Barcellona -