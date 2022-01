Barcellona | l’agente di Dembélé contro Xavi | “Ha giocato dopo il Covid senza nessun allenamento Difficile da capire”

Leggi su sportface

(Di martedì 11 gennaio 2022) Il futuro di Osmaneè ancora tutto da decidere e, il, è sempre convinto di poter convincere l’esterno francese a rinnovare. Il suo agente invece non è d’accordo e anzi, si scagliaa L’Equipe: “Spesso, quando si parla di rinnovo, si parla di soldi, ma in questo caso non si tratta solo di quello. È anche la gestione della propria vita quotidiana e sportiva. Harientratoallenamenti, subitoaver avuto il, e questo è davverodaper noi”. SportFace.