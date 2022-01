Banca Mondiale | taglia a +4 | 1% stima crescita mondiale 2022**

(Di martedì 11 gennaio 2022) Washington,11 gen. - (Adnkronos) - L'economia globale dovrebbe crescere del 4,1% nel 2022. E' la nuova- ribassata di 0,2 punti sulla precedente proiezione - fornita dalla Bancanel Global Economic Prospects appena pubblicato. A pesare sulla ripresa, dopo il forte rimbalzo registrato nel 2021 (con un Pil globaleto indel 5,5%) potrebbe essere il netto rallentamento provocato dalle varianti del Covid-19 e l'aumento di inflazione, debito e disuguaglianze di reddito che minacciano soprattutto le economie emergenti e in via di sviluppo. La Bancaprevede quindi unaglobale al 3,2% nel 2023 alla luce dlel'allentamento del sostegno fiscale e monetario erogato dopo lo scoppio della crisi pandemica.

