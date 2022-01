Back To School, chi è stato promosso e chi rimandato dopo la puntata di martedì 11 gennaio 2022 (Di martedì 11 gennaio 2022) Nuova e imperdibile puntata di Back To School, il programma di Italia 1 condotto da Nicola Savino che dal giorno del debutto sta appassionando milioni di telespettatori, soprattutto molti bambini. E’ una trasmissione divertente, ironica, e ogni martedì 5 concorrenti ‘vip’ si mettono alla prova: chi di loro sarà in grado di superare l’esame della quinta elementare? View this post on Instagram A post shared by Back TO School (@BacktoSchoolufficiale) Back to School, chi è stato promosso e chi rimandato martedì 11 gennaio 2022 Questa sera, martedì 11 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 gennaio 2022) Nuova e imperdibilediTo, il programma di Italia 1 condotto da Nicola Savino che dal giorno del debutto sta appassionando milioni di telespettatori, soprattutto molti bambini. E’ una trasmissione divertente, ironica, e ogni5 concorrenti ‘vip’ si mettono alla prova: chi di loro sarà in grado di superare l’esame della quinta elementare? View this post on Instagram A post shared byTO(@toufficiale)to, chi èe chi11Questa sera,11 ...

Advertising

fanpage : #Backtoschool, Giulia Salemi torna tra i banchi senza rinunciare allo stile - cmqgloria : STASERA C’È BACK TO SCHOOL MA VI PARE CHE NON MI AVVISATE - il_tweetatore : RT @vironica_lerna: Io che recupero l'autostima con Back to School dopo l'umiliazione con Caduta Libera #BackToSchool - vironica_lerna : Io che recupero l'autostima con Back to School dopo l'umiliazione con Caduta Libera #BackToSchool - NicoSavi : RT @fanpage: #Backtoschool 'È un risultato eclatante. Per noi è stato quasi come vincere una Champions, la vita è fatta anche di queste pic… -