“Back to school”: anticipazioni di martedì 11 gennaio (Di martedì 11 gennaio 2022) “Back to school” torna questa sera su Italia Uno con un nuovo appuntamento, ecco tutti i dettagli martedì 11 gennaio in prima serata su Italia 1, secondo appuntamento con “Back to school”, il nuovo programma condotto da Nicola Savino che farà rifare l’esame di quinta elementare a 25 big della tv, della musica e dello sport. Questa settimana, i Ripetenti costretti a tornare sui banchi di scuola che si metteranno in gioco saranno: Benedetta Mazza, Jonathan Kashanian, Random, Scintilla e Flavia Vento. Inoltre, “rimandato” dalla puntata precedente, Nicola Ventola. Leggi anche –> giulia salemi ha un nuovo progetto lannuncio ai fan non vedo lora video A guidarli nello studio e nell’apprendimento, come sempre, i Maestrini, 12 bambini dai 7 agli 11 anni che organizzeranno le lezioni per ... Leggi su 361magazine (Di martedì 11 gennaio 2022) “to” torna questa sera su Italia Uno con un nuovo appuntamento, ecco tutti i dettagli11in prima serata su Italia 1, secondo appuntamento con “to”, il nuovo programma condotto da Nicola Savino che farà rifare l’esame di quinta elementare a 25 big della tv, della musica e dello sport. Questa settimana, i Ripetenti costretti a tornare sui banchi di scuola che si metteranno in gioco saranno: Benedetta Mazza, Jonathan Kashanian, Random, Scintilla e Flavia Vento. Inoltre, “rimandato” dalla puntata precedente, Nicola Ventola. Leggi anche –> giulia salemi ha un nuovo progetto lannuncio ai fan non vedo lora video A guidarli nello studio e nell’apprendimento, come sempre, i Maestrini, 12 bambini dai 7 agli 11 anni che organizzeranno le lezioni per ...

Advertising

fanpage : #Backtoschool, Giulia Salemi torna tra i banchi senza rinunciare allo stile - 361_magazine : - AndreaParre87 : Mi piace pensare che 'Ormai li fa tutti Savino' possa essere il titolo di un suo programma futuro. Qui l'intervis… - Gianni33007 : #Pomeriggio5 a @NicoSavi a Back to School gli è cresciuto il naso ?????? - Flaviaventosole : RT @tvstellare2: Vivendo solamente per Flavia Vento stasera a Back to School -