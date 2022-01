Azmoun-Juventus, l’attaccante dello Zenit possibile rinforzo bianconero (Di martedì 11 gennaio 2022) Azmoun, attaccante Iraniano dello Zenit, potrebbe ritrovarsi a sbarcare alla Juventus già da questo mercato di Gennaio L’infortunio di Federico Chiesa lascia non pochi problemi alla Torino di sponda bianconera. Il calciatore ex Fiorentina può dirsi di trovarsi a stagione finita, a causa di un infortunio al legamento crociato anteriore della gamba sinistra. Un problema L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 11 gennaio 2022), attaccante Iraniano, potrebbe ritrovarsi a sbarcare allagià da questo mercato di Gennaio L’infortunio di Federico Chiesa lascia non pochi problemi alla Torino di sponda bianconera. Il calciatore ex Fiorentina può dirsi di trovarsi a stagione finita, a causa di un infortunio al legamento crociato anteriore della gamba sinistra. Un problema L'articolo

Advertising

DiMarzio : .@juventusfc sondaggio per #Azmoun: è in scadenza di contratto con lo Zenit - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, AZMOUN PRIMA IDEA PER L'ATTACCO Sondaggio dei bianconeri per l'iraniano dello Zenit… - GoalItalia : Una punta per la Juventus: dopo l'infortunio di Chiesa salgono le quotazioni di Azmoun ?? - yutomanga : RT @juvinsight: Avevamo già parlato dell'offerta dell'#OlympiqueLione per Sardar #Azmoun il 30 dicembre scorso. Ora i francesi hanno alzato… - juvinsight : Avevamo già parlato dell'offerta dell'#OlympiqueLione per Sardar #Azmoun il 30 dicembre scorso. Ora i francesi hann… -