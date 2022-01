Azione, la formazione di Calenda terrà il congresso provinciale di Napoli venerdì online (Di martedì 11 gennaio 2022) Il congresso provinciale di “Azione” Napoli si svolgerà online venerdiì 14 Gennaio in streaming sulla piattaforma Zoom dalle 15.30. A Napoli – per la formAzione di Carlo Calenda, alla quale ha aderito il consigliere regionale Giuseppe Sommese insieme ad amministratori locali dell’area metropolitana, si andrà verso un congresso unitario, che vedrà la probabile elezione di Francesca Scarpato, responsabile di “Azione” per il Mezzogiorno, come segretaria provinciale con una mozione unitaria largamente condivisa dalla base. “Il congresso – informa un comunicato – visto l’aumento di casi Covid dovuti alla variante Omicron, si svolgerà in forma digitale, per tutelare la salute di tutti gli ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 gennaio 2022) Ildi “si svolgeràvenerdiì 14 Gennaio in streaming sulla piattaforma Zoom dalle 15.30. A– per la formdi Carlo, alla quale ha aderito il consigliere regionale Giuseppe Sommese insieme ad amministratori locali dell’area metropolitana, si andrà verso ununitario, che vedrà la probabile elezione di Francesca Scarpato, responsabile di “” per il Mezzogiorno, come segretariacon una mozione unitaria largamente condivisa dalla base. “Il– informa un comunicato – visto l’aumento di casi Covid dovuti alla variante Omicron, si svolgerà in forma digitale, per tutelare la salute di tutti gli ...

