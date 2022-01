Azione-+Europa: Calenda e Della Vedova siglano accordo di federazione (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen (Adnkronos) - Domani, mercoledì 12 gennaio, alle 11 presso la sala Capranichetta in piazza Montecitorio 125, a Roma, il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova e il leader di Azione Carlo Calenda sigleranno l'accordo di federAzione tra i due partiti. Presenti alla conferenza stampa la senatrice di +Europa Emma Bonino, il senatore di Azione Matteo Richetti, il deputato e presidente di +Europa Riccardo Magi e il deputato di Azione Enrico Costa. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen (Adnkronos) - Domani, mercoledì 12 gennaio, alle 11 presso la sala Capranichetta in piazza Montecitorio 125, a Roma, il segretario diBenedettoe il leader diCarlosigleranno l'di federtra i due partiti. Presenti alla conferenza stampa la senatrice diEmma Bonino, il senatore diMatteo Richetti, il deputato e presidente diRiccardo Magi e il deputato diEnrico Costa.

