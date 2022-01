"Avevo solo 17 anni...". Violenza sessuali, il dramma di Valeria Marini: la rivelazione che fa calare il gelo in studio (Di martedì 11 gennaio 2022) Parla Valeria Marini, che si lascia andare a confessioni privatissime al Gf Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini e in onda su Canale 5. Ora la diva bionda, che è stata per anni la primadonna del Bagaglino, apre il cassetto dei ricordi. "Ho incontrato uomini che fingevano di amarmi", svela a Signorini che la chiama davanti al super led. Valeria apre il cuore, racconta tutto. Parla anche delle violenze subite, forse lo fa per la prima volta in oltre 30 anni di televisione. "Ero molto giovane, Avevo 17 anni. Lui era più grande, ne aveva circa 30", continua. Silenzio in studio. "Nella mia vita ho sempre incontrato persone che facevano finta di amarmi e invece c'era solo voglia di sovrastarmi. È stata la mia mamma che mi ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Parla, che si lascia andare a confessioni privatissime al Gf Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini e in onda su Canale 5. Ora la diva bionda, che è stata perla primadonna del Bagaglino, apre il cassetto dei ricordi. "Ho incontrato uomini che fingevano di amarmi", svela a Signorini che la chiama davanti al super led.apre il cuore, racconta tutto. Parla anche delle violenze subite, forse lo fa per la prima volta in oltre 30di televisione. "Ero molto giovane,17. Lui era più grande, ne aveva circa 30", continua. Silenzio in. "Nella mia vita ho sempre incontrato persone che facevano finta di amarmi e invece c'eravoglia di sovrastarmi. È stata la mia mamma che mi ha ...

