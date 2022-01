Avellino, tre detenuti evadono dal carcere: uno già arrestato. Hanno forato il muro e si sono calati con le lenzuola (Di martedì 11 gennaio 2022) Tre detenuti del carcere di Bellizzi, vicino ad Avellino, Hanno scavalcato il muro di cinta e sono evasi nelle prime ore della notte tra il 10 e l’11 gennaio. Uno dei tre uomini è già stato catturato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Avellino, avvertiti dalla polizia penitenziaria. Le forze dell’ordine sono sulle tracce degli altri due uomini, entrambi dell’Est Europa, con posti di blocco nelle strade e controlli a tappeto su bus e treni. Secondo le ricostruzioni della polizia penitenziaria avellinese i detenuti, ristretti nella prima sezione penale, Hanno forato il muro della cella e, una volta fuori, si sono calati in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Tredeldi Bellizzi, vicino adscavalcato ildi cinta eevasi nelle prime ore della notte tra il 10 e l’11 gennaio. Uno dei tre uomini è già stato catturato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di, avvertiti dalla polizia penitenziaria. Le forze dell’ordinesulle tracce degli altri due uomini, entrambi dell’Est Europa, con posti di blocco nelle strade e controlli a tappeto su bus e treni. Secondo le ricostruzioni della polizia penitenziaria avellinese i, ristretti nella prima sezione penale,ildella cella e, una volta fuori, siin ...

