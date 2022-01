Australian Open, Fucsovics: “Djokovic? Non dovrebbe avere il diritto di esserci” (Di martedì 11 gennaio 2022) La situazione di Novak Djokovic continua a far discutere. Il giudice ha restituito il visto al serbo, ma non è ancora certa la partecipazione del numero uno al mondo agli Australian Open 2022. Ne ha parlato anche Marton Fucsovics dopo il successo sull’olandese Botic Van de Zandschulp nell'”Adelaide International 2?. “La priorità va alla salute della gente e le regole sono chiare da mesi, tutti avrebbero dovuto vaccinarsi. Djokovic non l’ha fatto e quindi, secondo me, non dovrebbe avere il diritto di esserci” ha detto l’ungherese. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) La situazione di Novakcontinua a far discutere. Il giudice ha restituito il visto al serbo, ma non è ancora certa la partecipazione del numero uno al mondo agli2022. Ne ha parlato anche Martondopo il successo sull’olandese Botic Van de Zandschulp nell'”Adelaide International 2?. “La priorità va alla salute della gente e le regole sono chiare da mesi, tutti avrebbero dovuto vaccinarsi.non l’ha fatto e quindi, secondo me, nonildi” ha detto l’ungherese. SportFace.

