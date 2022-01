Atletico Madrid, Vlahovic o Nunez il prossimo centravanti (Di martedì 11 gennaio 2022) Durante la prossima estate l’Atletico Madrid si fionderà sul calciomercato per reperire un numero 9: l’alternativa a Vlahovic è Nunez Dopo il tentativo fallito pochi mesi fa, la prima scelta per l’Atletico Madrid e la questione centravanti resta Dusan Vlahovic. In attesa di decidere se rinnovare il contratto di Suarez, secondo il media madrileno Marca, i Colchoneros si fionderanno in estate alla ricerca di un numero 9 di alto livello, anche in previsione di vedere Joao Felix partire in direzione Manchester City. L’assalto al serbo della Fiorentina dovesse andare a vuoto, ecco che l’attenzione si rivolgerebbe su Darwin Nunez, talento ventiduenne del Benfica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Durante la prossima estate l’si fionderà sul calciomercato per reperire un numero 9: l’alternativa aDopo il tentativo fallito pochi mesi fa, la prima scelta per l’e la questioneresta Dusan. In attesa di decidere se rinnovare il contratto di Suarez, secondo il media madrileno Marca, i Colchoneros si fionderanno in estate alla ricerca di un numero 9 di alto livello, anche in previsione di vedere Joao Felix partire in direzione Manchester City. L’assalto al serbo della Fiorentina dovesse andare a vuoto, ecco che l’attenzione si rivolgerebbe su Darwin, talento ventiduenne del Benfica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid Newcastle: in arrivo un bomber da 25 milioni Commenta per primo Il Newcastle a proprietà saudita accelera sul mercato. Dopo l'acquisto di Trippier dall'Atletico Madrid e gli ultimi rumors sul difensore del Monaco Badiashile, i Magpies sono pronti ad avventarsi sull'attaccante del Burnley Chris Wood. Il costo dell'operazione si aggirerebbe sui 25 ...

Supercoppa di Spagna 2022, semifinali: tabellone e accoppiamenti I campioni di Spagna in carica dell' Atletico Madrid incontreranno la finalista della Copa del Rey . I secondi classificati dell'ultima Liga (Real Madrid) se la vedranno invece con il Barcellona, ...

Atlético Madrid, allenamento in vista della semifinale di supercoppa Il Messaggero Atletico Madrid, Vlahovic o Nunez il prossimo centravanti ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Durante la prossima estate l’Atletico Madrid si fionderà sul calciomercato per reperire un numero 9: l’alternativa a Vlahovic è Nunez Dopo il tentativo ...

RAI - Venerato: "Insigne ha ricevuto offerte anche da Atletico Madrid, Newcastle e Inter, le cifre" Il giornalista Rai Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Goal Show su Tele Vomero: “Il 16 dicembre, alle ore 16.30, Insigne, proprio perchè ama questa maglia, ha chiamato Pisacane e, cont ...

